الخارجية الصينية: مبدأ "صين واحدة" يتوافق مع المصالح الأساسية لجواتيمالا

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أكدت وزارة الخارجية الصينية الاثنين أن مبدأ "صين واحدة" يتفق مع الاتجاه السائد فى العالم الذي يرفض زيارة رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتى إلى تايوان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، إن بعض السياسيين في جواتيمالا قالوا إنه من غير المعقول أن لا تكون لبلادهم علاقات دبلوماسية مع الصين، إذ أن الغالبية العظمى من الدول في جميع أنحاء العالم تعترف بتايوان كجزء من الصين، وفقا لما أوردته شبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية على موقعها الإلكتروني.

وأضافت ماو أن هذه التعليقات أظهرت بشكل كامل حقيقة أن مبدأ "الصين الواحدة" لا يتماشى مع مصالح المجتمع الدولي فحسب، بل يتوافق أيضا مع ما يريده الشعب في جواتيمالا.

وأوضحت أن الصين هي ثاني أكبر دولة مصدرة وخامس وجهة تصدير رئيسية لجواتيمالا، وأن الاعتراف بمبدأ "صين واحدة" وتطوير العلاقات مع الصين يتوافق مع المصالح الأساسية لجواتيمالا ورغبات شعبها.