التصريح بدفن جثة طفلة رضيعة لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء فى دار السلام بسوهاج

صرحت النيابة العامة بدار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر عام وأربعة أشهر، لقيت مصرعها عقب تعرضها لصعق التيار الكهربائى لها بمنزلها بدارة مركز دار السلام، وذلك عقب ملامسة يدها إحدى الأسلاك العارية بالغسالة مما نتج عنه وفاتها.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طفلة صعقا بالتيار الكهربائى بدائرة مركز دار السلام جنوب شقى المحافظة وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول الطفلة عبير خ ا ع البالغة من العمر عام وأربعة أشهر وتقيم دائرة المركز إلى مستشفى دار السلام المركزى " جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائي

وبسؤال والدها المدعو خلف ا ع ع 42 سنة نجار مسلح ويقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة بالمنزل لامست يدها أحدي الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية مما نتج عنه صعقها ووفاتها.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.