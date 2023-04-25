البهنسا وكورنيش النيل بالمنيا يستقبلان المواطنين فى عيد تحرير سيناء ..صور

المنيا - حسن عبد الغفار

يشهد كورنيش النيل بالمنيا إقبالا كبيرا من المواطنين، سواء للاحتفال بعيد الفطر المبارك، أو بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك للاستمتاع بالطقس الربيعى الذى تعيش فيه محافظة المنيا منذ عدة أيام، والذى يميل للبرودة فى ساعات الليل، ويكون مائل للحرارة فى وسط النهار.

واستقبل كورنيش النيل على مدار أيام عيد الفطر المبارك آلاف المواطنين من مختلف المراكز للاحتفال والتنزهه، وتناول وجبات الطعام فى الصباح والمساء، كما كان الإقبال كبير على استقلال المراكب النيلية وعمل رحلات في مياه النيل تستمر لأكثر من ساعة وذلك للاستمتاع بمياه النيل.

وتشهد أيضا المناطق السياحية وفى مقدمتها منطقة البهنسا ببنى مزار شمال محافظة المنيا تواصل الزيارات للمنطقة التي يطلق عليها البقيع الثاني أو مدينة الشهداء، حيث استقبلت المنطقة زيارة وفد ماليزى للمدينه، وأيضا وفد من أعضاء الشئون القانونية ببنى مزار. ومن ناحيته، قام الدكتور أبو بكر أحمد عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، بزيارة للمنطقة أيضا تفقد خلالها جميع المواقع والوقوف على ما تحتاجه من متطلبات وجاهزيتها لاستقبال الزائرين ومناقشة حول إطار العمل بالمنطقة ومدى التزام الأثريين والأمن والحراسة بالنوبتجيات والتواجد الدائم والمتابعة المستمرة. ويذكر أن منطقة البهسا قد شهدت أعمال تطوير خلال الفترة الأخيرة خاصة منطقة الأضرحة والمزارات الدينية، والاستراحات ، حيث يطلق علي المنطقة ، مدينة الشهداء أو البقيع الثاني ، بسبب عدد الشهداء الموجودين بها عقب الفتوحات الإسلامية . كما استقبلت منطقة بنى حسن وتل العمارنة والاشمونين وتونا الجبل خلال الأيام الماضية العديد من الوفود السياحية التى حرصت على زيارة الأماكن الأثرية بالمحافظة وخاصة تونا الجبل. وتستعد محافظة المنيا لاستقبال ما يقرب من مليونى زائر خلال الايام القادمة، والتى تحتفل فيها محافظة المنيا برحلة العائلة المقدسة، فى كنيسة السيدة العذراء بقرية جبل الطير بسمالوط والذى يبدأ فى شهر مايو من كل عام بعد الانتهاء من حصاد محصول القمح، وشهدت تلك المنطقة تطويرا كبيرا تم افتتاح المنطقة خلال الشهور الماضية بعد الإنتهاء من اعمال التطوير، والذى جاء عقب أعلان الفاتيكان عن إدراج منطقة جبل الطير بسمالوط ضمن خريطة الحج.



البهنسا وكورنيش النيل بالمنيا يستقبلان المواطنين



البهنسا وكورنيش النيل بالمنيا يستقبلان المواطنين



البهنسا وكورنيش النيل بالمنيا يستقبلان المواطنين



البهنسا وكورنيش النيل بالمنيا يستقبلان المواطنين