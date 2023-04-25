اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 09:23 م
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الانتهاء من إنشاء وتطوير 106 مدارس وتوسيع 615 فصلا بقرى حياة كريمة بالشرقية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 08:00 م
الانتهاء من إنشاء وتطوير 106 مدارس وتوسيع 615 فصلا بقرى حياة كريمة بالشرقية مدارس حياة كريمة بالشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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أصبح مشروع تطوير قرى الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تحت مسمى "حياة كريمة" واقعا ملموسا، بـ41 قرية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ومن أهم التى نفذت ضمن خطة المبادرة، مشروعات إنشاء وتطوير المدارس بالقرى والنجوع بمركز الحسينية.

وقال المهندس سامى معجل رئيس مجلس مدينة الحسينية، فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن إجمالى عدد المشروعات المنفذة فى مجال الأبنية التعليمة، بلغ 107 مدرسة ما بين إنشاء 48 مدرسة جديدة، وتوسع 614 فصل وصيانة وترميم 59 مدرسة، منوها أنه تم الإنتهاء من إنشاء وصيانة 106 مدرسة وتوسع 605 فصل، مؤكد أن نسبة تنفيذ الأعمال فى مجال الأبنية التعليمية بلغت 99%.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن إختيار 41 قرية بمركز الحسينية و741 تابعا، وتم تشكيل لجان عمل بالتنسيق مع ممثلين عن الجيش الثانى الميدانى لإجراء المعاينات وإعداد المقايسات اللازمة فى أعمال التطوير بالقرى من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وخطة التطوير يشمل 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الإختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.

 

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مدارس حياة كريمة بالشرقية
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مدارس حياة كريمة بالشرقية

 

 

 

 


المهندس سامى معجل

الشرقية

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