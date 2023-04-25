إيرادات السكك الحديدية تسجل 325 مليون جنيه فبراير الماضى

كتب ـ مدحت عادل

ارتفعت إيرادات السكك الحديدية مع نهاية شهر فبراير الماضى بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 325.6 مليون جنيه، ارتفاعا من 291.9 مليون جنيه فى شهر فبراير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 33.7 مليون جنيه.

وفى ديسمبر الماضى، ارتفعت إيرادات السكك الحديدية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالي الإيرادات نحو 338.3 مليون جنيه، مقابل نحو 311.9 مليون جنيه في شهر ديسمبر السابق له بزيادة بلغت نحو 26.4 مليون جنيه، وفى شهر نوفمبر السابق له، بلغ إجمالي الإيرادات نحو 334 مليون جنيه، بينما كانت نحو 313.6 مليون جنيه فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 20.4 مليون جنيه.

وكانت قيمة إيرادات السكك الحديدية سجلت نحو 3.6 مليار جنيه خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، وذلك وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.

وبلغ عدد ركاب السكك الحديدية 342.5 مليون راكب خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 346 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1%.