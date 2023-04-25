إزاى تشترى عفش بيتك من دمياط؟.. اعرف أهم الأسواق داخل المحافظة (صور)

دمياط - هيثم مراد

يحرص البعض على زيارة محافظة دمياط بغرض التسوق بين معارض الآثاث، حيث إن اقتناء الأثاث الدمياطى يعد من الأشياء الهامة والضرورية للمقبلين على الزواج، بسبب جودة الصناعة وكذلك الأسعار، وجميعها مميزات كانت سببا واضحا فى شهرة أثاث دمياط، ويقدم اليوم السابع فى هذا التقرير أبرز الأسواق التى يمكنك زيارتها داخل دمياط إذا أردت شراء أثاث دمياطى.

سوق محور السيالة

يمتاز هذا السوق بوجود مستويات متوسطة فى غرف النوم والأطفال على وجه التحديد، ربما كانت لأعمال تطوير الطريق الرئيسى له أثرا فى جذب الوافدين من أجل التحول بين طرقاته، يحتوى سوق محور السيالة على العديد من معارض الاثاث يمينا ويسارا، أيضا بداخله بعض ورش التصنيع والتى توفر ميزة صناعة الأثاث المخصوص أو "العمولة".

اذا كنت قادما من محافظات القاهرة أو الإسماعيلية أو الشرفية أو بورسعيد متخذا طريق مصر اسماعيلية الصحراوى، سيكون سوق محور السيالة اول الأسواق التى تستقبلك فى دمياط.

سوق أرض المعارض

هو السوق الرئيسى لترويج الاثاث الدمياطى داخل مدينة دمياط، يضم اكبر عدد من معارض الاثاث المتنوعة، يمتاز بوجود كافة المستويات، أيضا يمكنك شراء كل ما يلزمك من أثاث وانتيك من نفس المكان، تقدم بعض معارض هذا السوق خدمات ما بعد البيع اذا ذهبت بمحافظة دمياط قاصدا شراء اثاث عليك زيارة سوق أرض المعارض وسط المدينة.

شارع عبد الرحمن

هو السوق الأقدم بين صناع وتجار الأثاث، يضم عددا كبيرا من المعارض غير أنه يقدم خدمات مختلفة، عندما تزور هذا السوق سيكون متاحا لك اختيار التشطيبات النهائية للاثاث الخاص بك من ألوان وأقمشة وغيرها، بل وصناعته أيضا فى بعض الأحيان.

يمتاز سوق شارع عبد الرحمن كونه يقدم اثاث خشبى بدون تشطيبات عليك فقط اختيار الالوان المناسبة لك ومن ثم يتم تنفيذها حسب رغبتك. أيضا لم تستغرق وقتا طويلا للوصول إليه فقط عليك التوجه إلى "ميدان الشهابية" خطوات بسيطة تكون داخل السوق.



عفش من دمياط (1)



عفش من دمياط (2)