4251 مشروعا بتكلفة 766 مليون جنيه فى مبادرة "مشروعك" بقرى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

قالت أمل محمد العربى، مدير إدارة مبادرة "مشروعك" بمحافظة القليوبية، إن إجمالى حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بلغت 4251 مشروعا، بإجمالى تكلفة 765 مليونا و760 ألف جنيه، بمدن ومراكز وقرى المحافظة، لتمويل عدد من المشروعات المتنوعة، وتم توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وكشفت مدير إدارة مشروعك بالقليوبية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات المقدمة لإدارة المبادرة "مشروعك" بلغت 4459 مشروعا، بإجمالى تكلفة للمشروعات المقدمة مليار و83 مليونا و37 ألف جنيه، موضحة أن مركز ومدينة شبين القناطر جاء فى المركز الأول، يليه مركز ومدينة طوخ.

وأوضحت مدير المبادرة بالقليوبية، أن محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وجه بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة، مشيرة إلى أن برنامج "مشروعك" يسهم فى القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتسهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مجالات العمل.