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10 معلومات عن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للنقل والشهادة العامة

الإثنين، 24 أبريل 2023 08:00 م
10 معلومات عن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للنقل والشهادة العامة امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى
كتب محمود طه حسين

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يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى 10 معلومات عن امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادات العامة وفقا للضوابط التالية:
 
- تبدأ امتحانات صفوف النقل لنهاية العام الدراسى بداية من 6 مايو المقبل.
 
- تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية أيضا من 6 مايو ويتم تحديد المواعيد واعتماد الجداول من خلال المديريات التعليمية.
 
- تنطلق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023، بداية من 20 مايو للجزء العملى و27 النظرى.
 
- تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، 12 يونيو المقبل.
 
- يتم تقييم طلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بدون امتحانات تحريرية حيث يعتمد التقييم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها الشفهية، والتحريرية، والمهارية، وسوف يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب ومستواه الحقيقى.
 
- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بنظام الأوبن بوك وإلكترونيا بواقع 85% لأسئلة الاختيار من متعدد و15% ورقيا للأسئلة المقالية.
 
- يحصل الطالب على الدرجات الأعلى فى امتحانات الشهور للفصلين الأول والثانى وتضاف هذه الدرجات إلى درجة الطالب فى امتحانات نهاية الترم الأول والثانى وتحدد حالة الطالب سواء ناجح أو دور ثان.

التربية والتعليم

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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