اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أبريل 2023 05:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجمات الإرهابية فى مالى

الإثنين، 24 أبريل 2023 04:19 م
منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجمات الإرهابية فى مالى شعار منظمة التعاون الإسلامي
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإرهابي المزدوج في سيفاري وموردية في وسط مالي، والذي أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من ستين شخصاً بجراج. وفق"واس" 


ووصف الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، هذه الاعتداءات التي لا تزال تستهدف المواطنين المسالمين، بأنها أعمال مقيتة، داعيًا إلى وضع حد لهذه الأعمال البشعة.
وأكد تضامن منظمة التعاون الإسلامي الكامل مع مالي ودول منطقة الساحل في حربها ضد الإرهاب، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا، والشفاء العاجل للمصابين.

 


مالى

اخبار مالى

منظمة التعاون الاسلامى

الهجمات الارهابية فى مالى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة