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مصادر: خلية أزمة تتابع عملية إجلاء المجموعة الأولى من المصريين

الإثنين، 24 أبريل 2023 07:50 م
مصادر: خلية أزمة تتابع عملية إجلاء المجموعة الأولى من المصريين وصول المصريين من السودان
محمد عبد العظيم

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ذكرت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، أن خلية أزمة من وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة ووزارتى الداخلية والخارجية تتابع عملية إجلاء المجموعة الأولى من المصريين.
 
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها، أن مصادر مصرية مسؤولة، أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى تقارير دورية من خلية الأزمة، المعنية بعملية إجلاء المصريين من السودان.
 
وذكرت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها المتواجدين في السودان، وأضافت أن التنسيق مستمر مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة ونساعد الدول الصديقة في إجلاء رعاياها، ونساعد الدول الصديقة في إجلاء رعاياها.
 
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" صورا حصرية للحظة وصول طائرة تقل مصريين عائدين من مناطق النزاع فى السودان، عبر مطار شرق القاهرة، ومن المتوقع وصول أعداد أخرى، كما أن هناك رحلات برية أخرى تصل عن طريق معبر أرقين والذى يستقبل جنسيات أخرى والذى يقدم كل التسهيلات للجميع.

القاهرة الاخبارية

السودان

اخبار السودان

عودة المصريين من السودان

مصر والسودان



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