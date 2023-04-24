مدينة أبنوب فى أسيوط تواصل تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة.. صور

أسيوط- هيثم البدرى

أكد خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب التابعة لمحافظة أسيوط، استمرار خطط التطوير، والتجميل لخلق بيئة نظيفة وجميلة، فى إطار سعى القيادة السياسية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ضمن أوجه هذا التطوير، تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة التى يصعب رصفها، حتى تسهل للمواطنين تنقلاتهم وتعيد الوجه الحضارى، وتوفر بيئة نظيفة وحياة كريمة لهم.

وأضاف عبد الرؤوف، لـ "اليوم السابع" أن خطط التطوير والتجميل مستمرة بشوارع مركز أبنوب، التى تم اختيارها وفق ضوابط محددة حتى يكون لهذا المشروع أثره وهناك تقدم فى هذا الملف الهام الذى يحسن ويجمل من شكل الشوارع، ويخلق بيئة نظيفة لأطفالنا، والنشء الجديد الذى سيحافظ على كل هذه الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس مركز، ومدينة أبنوب أن هناك عدد من الشوارع التى يتم تنفيذ مشروع الإنترلوك فيه، ومن هذه الشوارع شارع على بن أبى طالب المتفرع من شارع الجمهورية، وحارتى النون والقواسم، وحارة محمد عبده خلف مركز الشرطة، وجار العمل بحارة حجى المتفرعة من شارع الشيخ سالم مشيرا إلى إستمرار التنفيذ مع المتابعة المستمرة، والإشراف على المساحات التى تم الإنتهاء منها لافتًا إلى استمرار الأعمال ضمن خطة المركز الاستثمارية للعام المالى الحالى لتوفير بيئة نظيفة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى نفس السياق أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تطوير وتجميل الشوارع الجانبية بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية وتركيب بلاط الإنترلوك لخدمة المواطنين وتسيير حركة تنقلاتهم وتوفير بيئة نظيفة وحياة كريمة لهم وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التى يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضارى الذى يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام.

وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لا تدخر جهدًا فى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.



استمرار تركيب الانترلوك



بلاط الانترلوك بشوارع ابنوب



بلاط الانترلوك بشوارع أبنوب



تركيب بلاط الانترلوك بأسيوط