محافظة سوهاج تنتظر توريد 120 ألف طن أقماح مع انطلاق موسم الحصاد

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الزراعة بسوهاج، عن انطلاق موسم حصاد القمح لعام 2023، وأنهت المديرية كافة الاستعدادات الخاصة بموسم الحصاد، حيث بلغت مساحة الأراضى المنزرعة هذا العام 176 ألف فدان على مستوى المحافظة، ومن المتوقع أن تصل كميات الأقماح الموردة هذا العام 120 ألف طن قمح، وخلال فترة الزراعة تم تقديم كل سبل الدعم للمزارعين، ومتابعة عملية نمو المحصول.

صرح بذلك المهندس خميس محمد على مدير عام الزراعة بسوهاج والقائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة. وأضاف القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة في سوهاج أنه تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإرشادي للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة من إلى شون وصوامع المحافظة .

وتابع: أننا نتبع السياسية الزراعة من خلال الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة والقمح مسئولية القطاع الزراعى بأكمله ولنا شركاء في تطبيق التوطيات والخطة من خلال توفير التقاوى وتمهيد التربة من خلال جهاز تحسين الأراضى وجهاز الزراعة الالية بالإضافة إلى التعاون الزراعى الذى يوفر بعض التقاوى والإرشاد الزراعى وتم تحديد كافة الخدمات للمزارعين من خلال مشروع الترشيد وخلال ندوات التوعية الزراعية.

الأرشاد الزراعى شريك مع الفلاح بكل المحاصيل وليس القمح فقط ومحصول له أهمية نظرا لأنه محصول إستراتيجى ونحن نقدم الطرق الحديثة للزراعة وأصناف التقاوى الحديثة وهناك 16 نوع من التقاوى ونحاول بشكل كبير في تقديم كل ما هو جيد للمزارع بما يساعده على تقديم أفضل ما لديه.

وأنهى القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة بسوهاج حديثه قائلا، إن هذا الموسم موسم مبشر جدا جدا وان الكميات المورده سوف تكون كميات كبيرة وانه تم التنسيق مع كافة الجهات في هذا الأمر ونحن على تواصل مستمر مع تلك الجهات.