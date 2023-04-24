اليوم السابع
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الإثنين، 24 أبريل 2023 04:00 ص
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لو حاولت ترتكب الجريمة وفشلت.. تعرف على عقوبة "الشروع" في القانون

الإثنين، 24 أبريل 2023 04:00 ص
لو حاولت ترتكب الجريمة وفشلت.. تعرف على عقوبة "الشروع" في القانون محكمة ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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هناك فرق شاسع بين الشروع في ارتكاب الجريمة، وإتمام ارتكابها، حيث تختلف عقوبة الشخص الذي نجح في ارتكاب جناية أو جنحة، وبين الشخص الذي شرع في ارتكابها، إلا أن فعله لم يكتمل.

وعرفت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..

ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

 


الشروع في القتل

جريمة الشروع

القانون المصري

قانون العقوبات



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