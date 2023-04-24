لو حامل ونفسك فى الرنجة والفسيخ.. اعرفى أضرارهم

كتبت إيناس البنا

تظهر الرنجة على سفرة كل بيت مصري في عيد الفطر كنوع من مظاهر الاحتفال المتوارثة، ولكن هل يجب على المرأة الحامل تجنب تناولها.

يجب أخذ الطعام في الاعتبار أثناء الحمل ، خاصة مع تلك التي تعتبر خطرة. ومن بين هذه الأطعمة "المحظورة" نجد اللحوم المدخنة وخاصة الأسماك والأسماك المملحة، ووفقا لموقع " clevelandclinic " نوضح سبب عدم التوصية بها والعواقب التي قد تترتب على الجنين.

لماذا لا تأكل السمك المدخن والمملح؟



على الرغم من أن العديد من الأطعمة ، التي سنسميها محظورة أثناء الحمل ، شائعة الاستخدام عندما لا نفعل ذلك، يجب أن نكون حذرين معها. والسبب هو أنه أثناء الحمل مملحًا ومدخنًا ، يمكن أن يصبح خطرًا على الأم ، بل وأكثر خطورة على الجنين.

الأمراض التي تمر دون الحمل مثل الزكام البسيط ولا تكاد تسبب أي مشاكل ، مثل داء الليستريات وداء المقوسات ، إذا تم التقاطها أثناء الحمل وانتقلت إلى الجنين ، يمكن أن يكون لها عواقب خطيرة : الإجهاض ، والإملاص ، والشلل الدماغي ، والعمى ، إلخ.

اثنان من الأمراض الناجمة عن استهلاك الأسماك المدخنة والمملحة ، من بين الأطعمة الأخرى ، داء المقوسات وداء الليستريات، الأطعمة الأخرى ، مثل الحليب الخام أو الفواكه والخضروات غير المغسولة ، يمكن أن تسببها أيضًا. في كلتا الحالتين ، ستعاني الأم من الحمى وآلام العضلات والإسهال والصداع.

التمليح أثناء الحمل



من الأطعمة التي يجب تناولها بحذر أثناء الحمل الأسماك المملحة، بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم إخضاعها لأي عملية طهي لذا يمكن أن تكون معرضة للكثير من الطفليات.

من ناحية أخرى ، تحتوي الأطعمة المملحة على الكثير من الملح، الاستهلاك المفرط للملح أثناء الحمل ضار بالأم وقد يكون له عواقب ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل ومشاكل الكلى.

خلال فترة الحمل ، عليك تجنب الأسماك المدخنة والمحار ، والسلمون ، والسلمون المرقط ، وسمك القد ، والتونة ، والماكريل، بالإضافة إلى الأطعمة المدخنة ، فإنها تشكل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي ، مثل التسمم الغذائي ، ولكنها لا تؤثر على الجنين حتى عندما تصاب الأم بالمرض. بالإضافة إلى ذلك ، فإن بعض الأطعمة المدخنة ، مثل المأكولات البحرية ، يمكن أن تسبب الحساسية ، حتى لو لم تكن قد تناولتها من قبل.