لأول مرة.. نجاح عملية جراحية لإصلاح عيب خلقى بالحبل الشوكى بمستشفى أبوقير

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، نجاح عملية جراحية تجرى لأول مرة، لطفل رضيع عمره يوم واحد فى مستشفى أبوقير العام، وذلك تحت رعاية الدكتورة أميره طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة ميرڤت السيد وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي.

وشهدت مستشفى أبو قير العام، بقيادة دكتورة دعاء حمودة لأول مرة، نجاح عملية لتصليح عيب خلقي بالحبل الشوكي "قنية عصبية" لطفل رضيع يبلغ من العمر يوم واحد.

استمرت العملية قرابة 4 ساعات وشارك فيها بتناغم مثمر كلاً من الدكتور وليد مختار استشاري التخدير ومدير مستشفى برج العرب ، الدكتور محمد رأفت استشاري المخ والأعصاب، الدكتور أحمد جمال اخصائي جراحة التجميل ، الدكتورة مروة سعيد أخصائي التخدير، الدكتورة إسراء فتحي مساعد أخصائي جراحة التجميل.

وقدمت مديرة المستشفى الشكر والتقدير للطاقم الطبي القائم على العملية الجراحية وطاقم التمريض لبذل كل الجهد والتنسيق لإنجاح العملية الجراحية.

وأعربت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن فخرها بفريق العمل وروح التعاون والتنسيق المثمر الذي تم بين المستشفيات والذي يعكس أهمية تكامل الخدمات في المجال الصحي ويعود بالنفع على المريض، ووجهت الشكر للطاقم الطبي وطاقم التمريض وجميع العاملين بالمستشفى، وأكدت على أن الطفل الآن بالحضانة بحالة مستقرة.



اثناء العملية الجراحية