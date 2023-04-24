عاطلان يعترفان بتوصيل الحشيش "دليفري" بدراجة بخارية لعملائهما في التبين

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما في منطقة التبين بحلوان، وبحوزتهما كيلو ونصف من مخدر الحشيش، أنهما كانا يستعدان لترويج المضبوطات بين عملائهما، وأشارا إلى استخدامها دراجة بخارية بدون لوحات معدنية في التنقل بين عملائهما، وتوصيل المواد المخدرة لهم.

أضاف المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهما يخزنان المواد المخدرة بمسكن أحدهما، تمهيدا للتواصل مع عملائهما هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم، وأرشدا عن مصدر حصولهما على المضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - ملك وقيادة أحدهما".. وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام- هاتفى محمول) بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.