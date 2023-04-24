اليوم السابع
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الإثنين، 24 أبريل 2023 10:33 م
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ضبط 38 قضية عدم إعلان عن الأسعار و9 قضايا لإدارة أنشطة بدون ترخيص بكفر الشيخ

الإثنين، 24 أبريل 2023 09:09 م
ضبط 38 قضية عدم إعلان عن الأسعار و9 قضايا لإدارة أنشطة بدون ترخيص بكفر الشيخ حملة تموينية - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شنت مباحث التموين بكفر الشيخ، حملة لفحص تراخيص المحلات التجارية، ومراقبة السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بالأسواق، ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر لطرحها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة

ونجحت جهود الحملة في ضبط 38 قضية عدم إعلان عن الأسعار، و9 قضايا لإدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص، بنطاق مراكز كفرالشيخ وسيدى سالم، وقلين، وفوة، ودسوق ، ومطوبس، وبلطيم ، وبيلا، والحامول، والرياض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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