شحن 50 ألف طن من خام كلينكر.. ومراتب أسمنتية بمينائى شرق وغرب بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الأفريقية، المستورد الأول عبر الأرصفة الجديدة للميناء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فقد استقبلت الأرصفة الجديدة، السفينة BULK ELECTRA القادمة من الاسكندريه لتحميل 50 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار .

على جانب آخر، شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة حيث استقبل السفينة CONSTANCE القادمة من اليونان وذلك لشحن 1032 طن مراتب اسمنتية إلى كوت ديفوار.

كما استقبلت الميناء السفينة VERA STAR القادمة من ايطاليا وذلك لتفريغ 2827 طن حديد بالميناء .

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .