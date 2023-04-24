سيدة بأسوان توزع حلوى وألعابا على الأطفال فى العيد لإدخال السرور

وزعت سيدة فى مدينة أسوان ، هدايا وألعاب وحلوى مجانية على الأطفال فى أيام عيد الفطر المبارك، بهدف إدخال الفرحة والسرور على بعض الأطفال فى العيد.

قالت مروة جميل، أخصائى صحة نفسية وتربية إيجابية للأطفال بأسوان، لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من مبادرتها هو إدخال السرور على بعض الأطفال المقيمين بمنطقتى العقاد وشارع عباس فريد بمدينة أسوان، خلال فترة العيد، من خلال توزيع بعض الهدايا وحلوى الأطفال والألعاب.

وأضافت مروة جميل، أن فريق المبادرة طرق منازل الأطفال فى هذه المناطق، وقابل بعضهم فى الشوارع، ووزع عليهم الحلوى وألعاب الأطفال، وهو ما قابلوه بالسعادة والفرحة، وعبر أسر الأطفال عن سعادتهم بهذه المبادرة التى وصفوها ب"الإنسانية" لإسعاد الأطفال وإدخال الفرحة عليهم خلال الأعياد.