رئيس الصومال يبحث مع وزير الخارجية البوروندي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

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بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الاثنين في العاصمة مقديشيو، مع وزير الخارجية البوروندي ألبرت شنجيرو، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.



وقال "شيخ محمود"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، إن بلاده ترحب بزيارة الوزير البوروندي، التي تعكس تقدم البلاد وازدهارها.



من جانبه، نقل وزير الخارجية البوروندي إلى الرئيس الصومالي رسالة وتحيات من رئيس بلاده إيفاريست نداييشيمي، حيث أكدت حكومة بوروندي على أهمية السلام والاستقرار في الصومال للمنطقة والعالم.



وقال "شنجيرو" إن بلاده تقدر الانتصارات الكبيرة التي حققتها الحكومة الصومالية ضد مليشيات الشباب الإرهابية، مؤكدا في الوقت ذاته أن حكومة بلاده تقف إلى جانب الشعب والحكومة الصومالية.