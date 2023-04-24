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خضروات "أورجنيك".. الأهالى يحولون جبال ووديان سانت كاترين إلى حدائق فاكهة

الإثنين، 24 أبريل 2023 12:00 ص
خضروات "أورجنيك".. الأهالى يحولون جبال ووديان سانت كاترين إلى حدائق فاكهة من المزارع فى الجبال
سانت كاترين ـ محمد حسين

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نجح الكثير من أهالى سانت كاترين، فى تحويل جوانب بين الوديان ومناطق تحاصرها الجبال، إلى مزارع تنتج أجود أنواع الثمار والفاكهة الطبيعية الخالية من أى مؤثرات كيميائية، وتجهيزها كوجهات يزورها السائحون، الذين يأتون لقطف إنتاجها الطبيعى ومشاركتهم تجربة زراعتها طبيعيا.

"حسن الجبالى" أحد الشباب الذى يعمل فى مزرعة غرس أشجارها المثمر بيديه، ومع حلول كل موسم يزرع ماتجود به الأرض من محاصيل موسمية، وعلى جانب من مزرعته، أقام غرفه صغيره فيها يستريح من عناء العمل، ويشعل نار ليعد الشاى والقهوة، الذى فى الغالب يشاركه ارتشافه زواره من السائحين من مصريين وأجانب يحضرون للمكان لمعايشة يوميات الزراعة الطبيعية.

قال "الجبالى"، انه واحد من بين المزارعين الذين يبحثون عن الرزق من ثمر وورق الشجر، ويعتمدون على اختيار أماكن منخفضة كل عام تغرق بالسيول والطمى، وعلى جانبها يحفرون بئر منه يسحبون المياه لرى المزروعات.

واشار انه يزرع الزيتون واللوز والتين إضافة للزراعات الموسمية من بطيخ وخضروات بأنواعها فضلا عن زراعات الأعلاف، والنباتات الطبية والعطرية ومنها السمو والحبك والقيصوم والزعتر والشيح والبعيثران والطرفة والسكران، كما انه على جانب المزرعة اقام منحل يقوم إنتاجه على غذاء النحل من الزهور النامية فى اشجار مزرعته والنباتات البرية النامية حوله فى الوديان والجبال وتنتج العسل الطبيعى المعروف فى كاترين.

اضاف أن اسعد لحظات يومه عندما يحضر لزيارته سائحين، وهم متنوعون ما بين مصريين وأجانب من كل دول العالم، وجميعهم يشاركونه يوميات عمله بينهم من يساعده فى الزراعة ومنهم من يشترى من انتاجها، والبعض يحضر للجلوس فى المكان وتناول الشاى والقهوة وسط أجواء الطبيعة، ثم الحصول على تذكار من المكان.

أثناء-الزراعة
أثناء-الزراعة

 

العمل-فى-الأرض
العمل-فى-الأرض

 

المزارع-
المزارع-

 

المزارع-اثناء-العمل
المزارع-اثناء-العمل

 

المزارع-حسن
المزارع-حسن

 

زراعات-بسيطة-بدون-اضافات
زراعات-بسيطة-بدون-اضافات

 

زراعات-كل-الانواع-
زراعات-كل-الانواع-

 

زراعات-موسمية-
زراعات-موسمية-

 

زراعا-متنوعة-
زراعا-متنوعة-

 

مزارع-خضروات-
مزارع-خضروات-

 

مزارع-فى-حضن-الجبل
مزارع-فى-حضن-الجبل

 

من-المزارع
من-المزارع

 

من-المزارع-المنتشره-
من-المزارع-المنتشره-

 

من-المزارع-فى-الجبال-
من-المزارع-فى-الجبال-

 

يتحدث-عن-تجربته
يتحدث-عن-تجربته

 


سانت كاترين

فاكهة كاترين

اعشاب سانت كاترين

المزارع سانت كاترين



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