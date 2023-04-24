جولة تفقدية لسكرتير مساعد الإسماعيلية للقطاعات الخدمية بالقنطرة غرب

الإسماعيلية - صبرى غانم

استكمل اليوم الاثنين اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد ل محافظة الإسماعيلية الجولات التفقدية للقطاعات الخدمية بنطاق المحافظة، للتأكد من انتظام العمل خلال فترات العيد والإجازات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بالمتابعة الميدانية والتواصل مع المواطنين والاستماع لمطالبهم.

وقام اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين، يرافقه المحاسب ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، بجولة تفقدية بمركز ومدينة القنطرة غرب، بدأها بتفقد مخبزين بالكيلو 14 قرية النصر؛ للتأكد من انتظام العمل بالمخابز البلدية المدعمة وتقديم الخدمة للمواطنين، واستمع الطويل لمطالب بعض المواطنين؛ لتلبية احتياجاتهم.

وتوجه السكرتير المساعد لمستشفى أبوخليفة للطوارئ، بحضور نائب مدير المستشفى ومدير الرعاية الثنائية والثلاثية ورئيس قسم الطوارئ.

وتفقد قسم الطوارئ وكذلك العيادات الخارجية للتأكد من انتظام العمل بهم.

وهنأ "الطويل" العاملين من الجهاز الطبي والإداري بعيد الفطر المبارك، كما اطمئن على المرضى واستمع لهم للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم.

كما تفقد السكرتير المساعد محطة مياه ك 14قرية النصر والتي تضم 3 مرشحات سعة الواحد 200 م3، خزان علوي سعته 1000 م3 ،3مروقات،3 عكرة، 6 فلاتر (2 ستاناس- 4حديد) بقدرة فعلية 90 ل/ ث، حوالي 7776م3 يومي،

كما تضم المحطة معمل كشف عينات يحتوي على (جهاز كلور وجهاز عكارة) وتخدم محطة مياه ك 14 الجزء الغربي لقرية النصر (ك 17 غرب وك 14غرب) حتى حدود قرية النصر وأبوطفيلة.