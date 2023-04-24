تضامن أسيوط: برنامج "فرصة" نفذ 150 مشروعا للمنتفعين من تكافل وكرامة بالزرابى

أسيوط - هيثم البدرى

قال مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن برنامج "فرصة" استطاع توفير150 فرصة مشروع للمنتفعين من تكافل وكرامة بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج والتى تم إختيارها من بين قرى حياة كريمة فى أسيوط لتنفيذ فيها هذا البرنامج الذى يعتبر أحد أوجه التمكين الإقتصادى لعملاء والمنتفعين من حياة كريمة.

وأضاف نجيب أن هذا المشروع الذى أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي هو أحد مشروعات التمكين الإقتصادى للمستفيدين من حياة كريمة فى محاولة جاهده لرفع مستوى دخول هذه الأسر ،ويمثل منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة . وهو يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل علي الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.و سيساعد برنامج فرصة في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعى أنه من خلال البرنامج يتم منح 10 آلاف جنيه للمستفيد منهم 3 آلاف منحة لا ترد وباقي المبلغ أقساط على 19 شهر وفى حالة التزامه بالسداد يتم إعفاءه من سداد آخر قسطين وبهذا المبلغ يقوم المواطن بفتح أي مشروع يدر دخل عليه مضيفا أن من بين المشروعات التي تمت بالفعل في قرية الزرابي تربية الماشية ، والأغنام ، ومشروعات للأدوات المنزلية ، وآخر بقالة ، وخياطة وأقمشة وبيع ملابس جاهزة.