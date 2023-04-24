تزايد الإقبال على حديقتى صنعاء والأسرة والطفولة بكفر الشيخ لقاضاء إجازة العيد

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت حدائق محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، إقبالا من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، في ظل توفير كل احتياجات المعيدين بحدائق صنعاء والحيوان، والحديقة المركزية المجانية، والحدائق العامة المجانية بكفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وقناطر أدفينا، والرحلات النيلية بفوه ودسوق ومطوبس، في ظل توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كل سبل الراحة واحتياجات المواطنين.

وأكد علاء فوقي، مدير حديقة صنعاء، تزايد الإقبال على الحديقة لليوم الرابع على التوالي، كما شهدت الحديقة إقامة عدد من الأسر أعياد ميلاد لأحد أفرادهم، وسط حالة من الفرحة والسعادة، في ظل طقس متميز، ومن المتوقع أن يظل ازدياد الإقبال غداً الثلاثاء، آخر أيام الإجازة.

قال اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، شهدت الحدائق والمتنزهات بمدينة دسوق، استمرار توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات ليلا برابع أيام عيد الفطر، خاصة بحديقة الاسرة والطفولة، وحدائق ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وكورنيش النيل بدسوق، و نادى دسوق الرياضى ومركز شباب دسوق.

وأضاف يوسف، كما قضى عدد من الأهالى الاحتفال بمظاهر عيد الفطر، في الرحلات النيلية التي شهدها نهر النيل بدسوق للاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد من خلال المراكب النيلية الثابتة والمتحركة والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي ، ومراكب التنزه ، وحديقة الحيوان، و فوتو سيشن، و سينما 9dومطاعم" ، وأنه وجه بتقديم كافة الخدمات للمواطنين، بإشراف المحاسب محمد شعبان وفريق العمل والأمن الإداري.



استمرار الرحلات النيلية



الاستمتاع داخل احدى المراكب النيلية



الاقبال على الالعاب بدسوق



الاقبال على الحدائق بصنعاء



التنزهه في الرحلات النيلية



التوافد بملاهي حديقة الأسرة والطفولة



تزايد الاقبال على الحدائق



تنظيم عيد ميلاد بحديقة الاسرة والطفولة بدسوق



توافر كافة الالعاب بدسوق



جانب من ممارسة الاطفال للألعاب



زحام شيد بحديقة الاسرة والطفولة بدسوق