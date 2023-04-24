اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أبريل 2023 10:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تزايد الإقبال على حديقتى صنعاء والأسرة والطفولة بكفر الشيخ لقاضاء إجازة العيد

الإثنين، 24 أبريل 2023 10:08 م
تزايد الإقبال على حديقتى صنعاء والأسرة والطفولة بكفر الشيخ لقاضاء إجازة العيد الاقبال على الحدائق بصنعاء
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت حدائق محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، إقبالا من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، في ظل توفير كل احتياجات المعيدين بحدائق صنعاء والحيوان، والحديقة المركزية المجانية، والحدائق العامة المجانية بكفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وقناطر أدفينا، والرحلات النيلية بفوه ودسوق ومطوبس، في ظل توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كل سبل الراحة واحتياجات المواطنين.

وأكد علاء فوقي، مدير حديقة صنعاء، تزايد الإقبال على الحديقة لليوم الرابع على التوالي، كما شهدت الحديقة إقامة عدد من الأسر أعياد ميلاد لأحد أفرادهم، وسط حالة من الفرحة والسعادة، في ظل طقس متميز، ومن المتوقع أن يظل ازدياد الإقبال غداً الثلاثاء، آخر أيام الإجازة.

قال اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، شهدت الحدائق والمتنزهات بمدينة دسوق، استمرار توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات ليلا برابع أيام عيد الفطر، خاصة بحديقة الاسرة والطفولة، وحدائق ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وكورنيش النيل بدسوق، و نادى دسوق الرياضى ومركز شباب دسوق.

وأضاف يوسف، كما قضى عدد من الأهالى الاحتفال بمظاهر عيد الفطر، في الرحلات النيلية التي شهدها نهر النيل بدسوق للاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد من خلال المراكب النيلية الثابتة والمتحركة والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي ، ومراكب التنزه ، وحديقة الحيوان، و فوتو سيشن، و سينما 9dومطاعم" ، وأنه وجه بتقديم كافة الخدمات للمواطنين، بإشراف المحاسب محمد شعبان وفريق العمل والأمن الإداري.

استمرار الرحلات النيلية
استمرار الرحلات النيلية

 

الاستمتاع داخل احدى المراكب النيلية
الاستمتاع داخل احدى المراكب النيلية

 

الاقبال على الالعاب بدسوق
الاقبال على الالعاب بدسوق

 

الاقبال على الحدائق بصنعاء
الاقبال على الحدائق بصنعاء

 

التنزهه في الرحلات النيلية
التنزهه في الرحلات النيلية

 

التوافد بملاهي حديقة الأسرة والطفولة
التوافد بملاهي حديقة الأسرة والطفولة

 

تزايد الاقبال على الحدائق
تزايد الاقبال على الحدائق

 

تنظيم عيد ميلاد بحديقة الاسرة والطفولة بدسوق
تنظيم عيد ميلاد بحديقة الاسرة والطفولة بدسوق

 

توافر كافة الالعاب بدسوق
توافر كافة الالعاب بدسوق

 

جانب من ممارسة الاطفال للألعاب
جانب من ممارسة الاطفال للألعاب

 

زحام شيد بحديقة الاسرة والطفولة بدسوق
زحام شيد بحديقة الاسرة والطفولة بدسوق

 

ممارسة الاطفال للألعاب
ممارسة الاطفال للألعاب

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حديقة صنعاء

حديقة الأسرة والطفولة

أعياد الميلاد



الموضوعات المتعلقة

هالة السعيد: 4.6 مليار جنيه لتنفيذ 327 مشروعًا تنمويًا بمحافظة كفر الشيخ بخطة 22/2023

الإثنين، 24 أبريل 2023 03:35 م

طلاب المدارس الفندقية بكفر الشيخ: تعلمنا كيفية استقبال العملاء وتحضير الموائد لمختلف الوجبات والمناسبات.. ويؤكدون: فضّلنا التعليم الفندقى عن الثانوية العامة لتوافر الوظائف.. والمدرسة تعلمنا وتؤهلنا لسوق العمل

الإثنين، 24 أبريل 2023 03:00 ص

تزايد الإقبال على مصيف بلطيم والحدائق ثالث أيام العيد بكفر الشيخ.. صور

الأحد، 23 أبريل 2023 05:48 م

محافظ كفر الشيخ: انتهينا من تسليم 900 عقد تقنين أراضٍ

الأحد، 23 أبريل 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة