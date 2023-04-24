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بدء امتحانات نهاية العام الدراسى للنقل والإعدادية 6 مايو والمديريات تضع الجداول

الإثنين، 24 أبريل 2023 04:00 ص
بدء امتحانات نهاية العام الدراسى للنقل والإعدادية 6 مايو والمديريات تضع الجداول وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 6 مايو المقبل عقب إجازة عيد الفطر، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة انتهاء المدارس من شرح المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني قبل عقد الامتحانات، مشيرة إلى أنه يتم وضع وإعداد جداول امتحانات صفوف النقل بين المدارس والإدارات التعليمية أما جداول امتحانات الشهادة الإعدادية يتم وضعها من خلال المديريات التعليمية حسب ظروف كل مديرية تعليمية.
 
وأكدت الوزارة على ضرورة الانتهاء من وضع الأسئلة والالتزام بمواصفات الفنية للورقة الامتحانية فى جميع الصفوف والابتعاد عن اى أسئلة فى الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى.
 
وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جميع المديريات التعليمية بشأن إعداد جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثانى لطلاب الأول والثاني الثانوى العام وتكون على مستوى المديرية وفقا لما يراه مدير المديرية 
عل أن يتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى الإدارة التعليمية عن طريق موجه أول المادة وتقديم الدعم من خلال إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة.
 
وأوضحت الوزارة أن هناك ضوابط لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى، مضيفة أنه بالنسبة لطلبة الصف الأول والثانى الثانوى الملتحقين بالمدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة، تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يؤدون امتحاناتهم من خلال استخدام أجهزة التابلت إلكترونيا.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اخبار مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثانى الثانوى

مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى الجارى

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