"ببيعهم لتجار الملابس".. اعترافات متهم بحيازة 30 ألف علامة تجارية مقلدة

كتب أحمد حسني

استمعت نيابة السلام لأقوال المتهم بحيازة 30 ألف علامة تجارية مقلدة، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم اعترف أمام النيابة العامة، بإدارته مصنع بدون ترخيص وإصطناع العلامات التجارية المقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لعملائه من تجار الملابس لتحقيق أرباح غير مشروعة، بلصق العلامات الناقدة على الملابس وإيهام المواطنين بأنها علامات أصلية.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، من القبض على صاحب مصنع غير مرخص في منطقة السلام وبحوزته 30 ألف علامة تجارية مقلدة.