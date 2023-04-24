الفول السودانى فى العيد.. يحميك من السرطان ويقوى قلبك

كتبت إيناس البنا

من التسالى التي توجد فى كل بيت فى احتفالات عيد الفطر الفول السودانى، الذى يعد من الطقوس والثقافات الموروثة عن الأجداد فى العيد، ولكن يعتقد الكثير من الناس أن الفول السوداني ليس ذا قيمة غذائية مثل المكسرات الحقيقية، مثل اللوز أو الجوز أو الكاجو، ولكن فى الواقع فإنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية نفسها الموجودة فى المكسرات الأغلى ثمناً ويجب عدم إغفاله كطعام مغذٍ.

​الفوائد الصحية للفول السودانى



وفقا لموقع " webmd"، نتعرف على الفوائد الصحية للفول السودانى

صحة القلب



تشير الأبحاث إلى أن الفول السوداني مفيد لصحة القلب مثل المكسرات باهظة الثمن كالكاجو وعين الحمل، ويساعد الفول السوداني على الوقاية من أمراض القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول، ويمكنه أيضًا منع تكون جلطات الدم الصغيرة وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية .

فقدان الوزن

يمكن أن تساعدك الأطعمة التي تحتوي على الكثير من البروتين على الشعور بالشبع بسعرات حرارية أق، ومن بين المكسرات ، يحتل الفول السوداني المرتبة الثانية بعد اللوز عندما يتعلق الأمر بعدد البروتين.

عمر أطول



قد يساعدك تناول الفول السوداني على العيش لفترة أطول أيضًا، وجدت دراسة واسعة النطاق أن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام أي نوع من المكسرات (بما في ذلك الفول السوداني) كانوا أقل عرضة للوفاة لأي سبب من الأشخاص الذين نادرًا ما يأكلون المكسرات.

انخفاض مخاطر الإصابة بمرض السكري

الفول السوداني هو غذاء منخفض نسبة السكر في الدم، مما يعني أن تناوله لن يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم، أظهرت الدراسات أن تناول الفول السوداني يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى النساء.

تقليل الالتهاب

الفول السوداني مصدر جيد للألياف، مما يساعد على تقليل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم وكذلك يساعد الجهاز الهضمي.

الوقاية من السرطان



أظهرت الأبحاث أنه بالنسبة لكبار السن، قد يساعد تناول زبدة الفول السوداني في تقليل خطر الإصابة بنوع معين من سرطان المعدة يسمى سرطان المعدة غير القلبي.

يعتبر الفول السوداني أيضًا مصدرًا ممتازًا لما يلي:

المغنيسيوم

حمض الفوليك

فيتامين هـ

نحاس

أرجينين

العناصر الغذائية لكل حصة

أشياء يجب الانتباه إليها



في حين أن الفول السوداني من الأطعمة الصحية، إلا أنه لا يمكن للجميع الاستمتاع به، فحساسية الفول السوداني هي أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا، وتتسبب في غالبية الوفيات المرتبطة بالحساسية الغذائية .

تظهر حساسية خفيفة من الفول السوداني أعراضًا مثل خلايا حكة أو غثيان أو تورم في الوجه. ومع ذلك ، يمكن أن تسبب الحساسية الشديدة من الفول السوداني تفاعلًا مهددًا للحياة يُعرف باسم الحساسية المفرطة، تشمل أعراض الحساسية المفرطة صعوبة في التنفس. تغيير في اليقظة غثيان؛ القيء. اِنتِزاع؛ ألم صدر؛ تورم اللسان أو الوجه أو الشفتين. النعاس الشديد والشعور بالدوار أو الارتباك أو الدوخة.