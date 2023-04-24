ارتفاع درجات الحرارة فى ساعات النهار ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد، ارتفاع في درجات الحرارة مع بداية ساعات النهار، اليوم الاثنين، وتنخفض تدريجياً في ساعات المساء.



ويستمر العمل في الأنشطة المختلفة في محافظة بورسعيد بشكل طبيعي، ففي الأنشطة البحرية تعمل الموانئ بشكل طبيعي وتستمر عملية تداول الحاويات والشحن والتفريغ.



كما يمارس الصيادون حرفتهم في مياه البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس وبحيرة المنزلة، ويستمر للعمل بالنشاط التجاري في كافة الأسواق.



وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السماء تخلو من السحب العالية التي سيطرت أمس على معظم الأنحاء، وعلي أن تقل كثافتها اليوم ولكن، لا يخلو جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر من فرص لسقوط الأمطار تكون رعدية أحياناً.



وأضافت، أنه تكون الأجواء مائلة للحرارة نهاراً علي شمال البلاد، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 29 درجة والصغري 17 درجة.





