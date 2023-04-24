اليوم السابع
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الإثنين، 24 أبريل 2023 12:04 م
أكرم القصاص
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إلغاء 31 رحلة جوية اليوم نتيجة إضراب في مطار "برلين براندنبورج" الدولي

الإثنين، 24 أبريل 2023 11:48 ص
إلغاء 31 رحلة جوية اليوم نتيجة إضراب في مطار "برلين براندنبورج" الدولي مطار برلين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت سلطات مطار (برلين- براندنبورج) أنه تم إلغاء 31 رحلة من المطار الدولي، اليوم الاثنين؛ نتيجة لإضراب دعت له نقابة (فيردي) الألمانية.

وأشار التلفزيون الألماني إلى أن الإضراب الذي بدأ منذ فجر اليوم يستمر حتى منتصف الليل، مضيفا "أنه طبقا لذلك فقد تم إلغاء 31 رحلة من مطار هامبورج بعد دعوة نقابة (فيردي) لإضراب لم يعلن عنه مسبقًا " .

ويأتي الإضراب في الوقت الذي فيه تتفاوض النقابة والاتحاد الألماني لشركات أمن الطيران حول زيادة الأجور في النوبات الليلية وخلال العمل في أيام العطلات الأسبوعية والعطلات الرسمية، ذلك إلى جانب لوائح خاصة بأجر العمل الإضافي لموظفي الأمن والخدمات، ومن المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات يومي 27 و28 أبريل الجاري؛ للوقوف على المطالبات الفئوية .

 


برلين

مطار برلين

مطار هامبورج

نقابة فيردي



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