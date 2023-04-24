إعدام أغذية وتحرير 32 محضرا وغلق منشأتين بالسويس لتسببهما في خطر داهم على الصحة

السويس- صبرى غانم

نفذ مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بمحافظة السويس برئاسة الدكتورة ماري صبحي ، حملة جديدة استهدفت 17 منشأة تقدم الغذاء للمواطنين ، حيث أسفرت الحملة عن إعدام 465 كيلو أغذية متنوعة وتحرير 15 محضر جنح وغلق منشأتين لتسببهما في خطر داهم علي الصحة العامة ، وكذلك تحرير 19 محضر لعدم وجود شهادة صحية ، و جديراً للذكر بأن جميع المنشآت المستهدفة خلال هذه الحملات بنطاق حي عتاقة والسويس والجناين وفيصل والاربعين .

ومن جانبها فقد أوضحت الدكتورة أمل رشدي ، بأنه قد تم سحب 17 من عينات الأغذية والمشروبات وذلك لتحليلها بالمعامل ، مشيرة للتوصية بالغلق الإداري لعدد 7 منشأة للعمل بدون ترخيص

وعلى جانب متواصل فقد نفذت صحة البيئة بالمديرية حملة تفتيشية باحدي فنادق طريق العين السخنة ومنتجع بنطاق حي السويس وكذلك أحدي شركات الألبان حيث تم رصد عدد من السلبيات وسحب عينات من مصادر مياه الشرب والشاطئ والمطبخ والخزان وحمامات السباحة، هذا وقد تم تحرير محضر جنحة صحية لعدم النظافة إضافة الي إعدام 25 كيلو أغذية متنوعة .

هذا وقد أكدت وكيلة وزارة الصحة علي تواصل عمل الحملات في جميع أرجاء المحافظة تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .للمتابعة المستمرة والتأكد من سلامة و جودة ونظافة وصلاحية الأغذية المتاحة للمواطنين.

يأتى ذلك في إطار تواصل حملات الرقابة علي الأغذية التى تنفذها مديرية الصحة بالسويس تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، وتوجيهات الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس.