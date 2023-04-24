اليوم السابع
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الإثنين، 24 أبريل 2023 01:43 م
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إعادة فتح كنيسة "القديس سيرافيم ساروف" الأرثوذكسية فى باريس بعد إغلاق عام بسبب حريق

الإثنين، 24 أبريل 2023 01:23 م
إعادة فتح كنيسة "القديس سيرافيم ساروف" الأرثوذكسية فى باريس بعد إغلاق عام بسبب حريق الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعادت كنيسة "القديس سيرافيم ساروف" الأرثوذكسية، في الدائرة الـ 15 بالعاصمة الفرنسية (باريس)، أبوابها أمام المصليين، وذلك بعد إغلاق دام عامًا؛ بسبب نشوب حريق مدمر.

وذكرت قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن نحو 100 شخص تجمعوا، أمس الأحد، داخل الكنيسة للصلاة؛ بمناسبة الأحد الثاني بعد عيد الفصح.

وكان حريق قد اندلع فى كنيسة القديس سيرافان ساروف الأرثوذكسية بشارع "ليكورب" بالدائرة الخامسة عشرة فى العاصمة الفرنسية (باريس)، في 18 أبريل عام 2022، وذلك دون وقوع إصابات بشرية، ولكنه تسبب في أضرار مادية جسيمة بالكنيسة.

 

 


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