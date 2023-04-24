اليوم السابع
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ألمانيا: أجلينا 100 شخص من السودان على طائره عسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية

الإثنين، 24 أبريل 2023 11:57 ص
ألمانيا: أجلينا 100 شخص من السودان على طائره عسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية الوضع فى السودان
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات الألمانية، إجلاء 100 شخص من رعاياها في السودان، على طائرة عسكرية، خلال الساعات الـ 24 الماضية. 
 
وذكرت وسائل إعلام ألمانية اليوم الاثنين، أن الجيش الألماني ووزارة الخارجية الألمانية، استعدا لنقل أكثر من 300 شخص من الرعايا الألمان المسجلين على قائمة الأزمات، ويتطلعان إلى نقل رعايا دول شريكة أخرى. 
 
ونقلت عن متحدث بالجيش الألماني، القول: "إن أول طائرة من طراز إيرباص إيه-400-إم (تابعة له) في طريقها إلى الأردن تحمل (101) شخص تم إجلاؤهم".. مضيفًا "أن إجمالي ثلاث طائرات من طراز إيه-400-إم وصلت إلى السودان لأغراض الإجلاء".

المانيا

السودان

الخرطوم

وزارة الخارجية الألمانية



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