هيئة تنشيط السياحة: نتوقع زيادة أعداد الأفواج السياحية من يونيو إلى أغسطس

وقال القاضي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - اليوم الأحد، إن الحملة الدعائية للسياحة المصرية "Your Expectations are History" والتي أطلقت في مارس الماضي مازالت مستمرة حتى 30 يونيو المقبل، في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الوزارة، في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر والتي تم إعدادها خلال عام 2021 وتهدف لإبراز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية.

وأضاف أن هذه الحملة الترويجية المتكاملة تستهدف الأسواق السياحية الرئيسية لمصر مثل ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة ودول الخليج العربي وروسيا، وكذلك بولندا والتشيك وفرنسا واسبانيا، وتخاطب كافة فئات السائحين من الأسواق الرئيسة، والأسواق جديدة، وتعمل على إبراز التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر والتي تناسب كافة الأذواق والفئات من السائحين وإظهار أن مصر مقصد سياحي متكامل.

وأشار إلى أن الفيلم الترويجي للحملة يُلقي الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن الشعار المستخدم في هذا الفيلم هو Your Expectations are History وهو دعوة للسائحين للاستمتاع بكل المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري الذي ليس فقط مقصد للاستمتاع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية للتعرف على الحضارة المصرية العريقة، بل هو مقصد متكامل يُمكن الاستمتاع فيه بالأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة وممارسة الأنشطة السياحية المختلفة.