هل تعاني من ألم في العيون؟.. تعرف على أعراضه وطرق علاجه

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يكون الألم والتهيج في عينيك مزعجين للغاية، خاصة إذا كنت تعانين من التهاب في العين، قد تشعر إحدى العينين أو كلتيهما بشجاعة أو حساسة أو مرهقة، مما قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة، يمكن أن يكون ناتجًا عن عدة أسباب ، مثل التعرض المفرط للشمس والأجهزة الإلكترونية ودخان السجائر والحساسية، ومع ذلك، يمكن أن يكون التهاب العين الشديد بسبب حالة كامنة مثل التهاب الملتحمة أو جفاف العين أو حتى الجلوكوما.

إذا كنت تعانين من التهاب خفيف في العيون، يمكنك علاجه بمساعدة العديد من العلاجات المنزلية، ومع ذلك ، إذا كان هناك ألم شديد بسبب حالة كامنة ، يجب عليك زيارة طبيب عيون على الفور.

أعراض التهاب العيون



فيما يلي بعض أعراض التهاب العيون التي يجب أن تبحث عنها وفقا لموقع " onlymyhealth" :

قد تجف عيناك

قد يكون لديك عيون حمراء

قد تواجه تهيجًا وألمًا في مقل العيون أو الجفون

قد تصبح عيناك دامعة

قد تشعر برؤية مشوشة

العلاجات المنزلية للعيون المؤلمة

الصبار

يحتوي الصبار على العديد من الخصائص الطبية ويمكن استخدامه أيضًا لعلاج التهاب العيون، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب والمساعدة في علاج جفاف العين، خذ كرات قطنية وانقعها في مزيج من هلام الصبار والماء البارد، ضع كرات القطن على عينيك لمدة 10 دقائق.

الكمادات الباردة



ربما سمعت عن تقليل أكياس العين والهالات السوداء بمساعدة الكمادات الباردة، يمكن فعل الشيء نفسه لعلاج التهاب العيون أيضًا، يمكنك وضع كمادة باردة في عينيك لمدة خمس دقائق مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للتحكم في الحالة، للحصول على نتائج أفضل، يمكنك وضع كيس شاي لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضاد قوي للأكسدة.

ضغط دافئ



على غرار الكمادات الباردة، فإن استخدام الكمادات الدافئة مفيد أيضًا للتحكم في التهاب العيون، يمكنك وضع قطعة قماش دافئة ورطبة على عينيك، سيساعد ذلك في تهدئة عينيك ويساعد في تحفيز إفراز الدموع.

زيت الخروع



يمكنك أيضًا استخدام قطرات العين التي تحتوي على زيت الخروع للمساعدة في التحكم في تهيج العين من خلال توفير تأثير مهدئ، وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2019 في مجلة العدسات اللاصقة والعين الأمامية ، تساعد قطرات عين زيت الخروع على تخفيف جفاف العين عن طريق زيادة سماكة الطبقة الدهنية في الفيلم المسيل للدموع، لتحقيق النتائج المرجوة ، قم بتطبيقه مرتين يوميًا.

نصائح أخرى للتعامل مع التهاب العيون



خذ قسطا من الراحة



يجب أن تريح عينيك لتجنب إجهاد العين ومنع وجع العين، بالإضافة إلى ذلك ، يُنصح بأخذ فترات راحة متكررة أثناء العمل على الشاشات الرقمية.

نم جيداً



لا يجب إهمال أهمية النوم الجيد لأنه يساعد في الحفاظ على صحة عينيك. عندما لا تنام جيدًا ، ستصاب عينيك بإجهاد ، مما يؤدي إلى الألم.

الحفاظ على النظافة الجيدة



هل تعلم أن عدوى العين تحدث عادة بسبب سوء النظافة؟ وبالتالي ، تجنب لمس عينيك بأيدي متسخة أو مشاركة الأغراض الشخصية.