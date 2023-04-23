مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى مشاجرة ببيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ، واقعة قتل بين أبناء عمومة وذلك عقب مشاجرة نشبت فيما بينهم بسبب خلافات على الميراث.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بورود إخطار من وحدة البحث الجنائي بنشوب مشاجرة في تحدي القري التابعة لدائرة مركز شرطة بيلا، استخدم فيها طرفي المشاجرة سلاح ناري " فرد خرطوش" وكذلك عصا خشبية، وتسببت المشاجرة في وفاة شخص وإصابة 2 آخرين من طرفي المشاجرة.

على الفور انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ وجرى فرض السيطرة الأمنية على القرية، حيث تبين وفاة " ع. ع" 32 عام، نتيجة إصابته بالضرب علي الرأس بعصا خشبية، وإصابة شقيقه م بطلقة نارية من فرد خرطوش، كما أصيب نجل عمهم والطرف الثاني في المشاجرة ويدعي" هـ. ف" كما تمكنت وحدة البحث الجنائي من ضبط شقيقه "م. ف" عقب فراره من موقع المشاجرة.

وبمواجهة المتهمين بما ورد في محضر جمع الاستدلالات وكذلك التحريات الأولية التي أجراها ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة بيلا، أقروا بارتكاب المشاجرة وذلك بسبب خلافات على الميراث فيما بينهم.

تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة بيلا، وجاري عرض المتهمين على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، كما جرى ضبط أدوات الجريمة السلاح الناري " فرد خرطوش" والعصا الخشبية.