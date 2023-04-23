محمد رمضان: لا يمكن أتزوج 4 سيدات.. وأنتمى لجيل عادل إمام وأحمد زكى.. انفو

قال الفنان محمد رمضان، إن إحصائيات منصة المشاهدات العربية مؤشر عظيم ولكن ليس جديدا على بلدنا، وسنظل بلدنا طوال حياتها في الريادة والدراما المصرية في الوطن العربى ستظل الأولى ودائما في المقدمة، وسعيد للغاية بالإحصائيات ونتائج المشاهدات في الدول العربية .

وأضاف الفنان محمد رمضان، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى أن يكون المسلسل المصرى رقم واحد في الخليج رغم وجود دراما خليجية ويكون رقم واحد في دول الشام سوريا والأردن ولبنان ، ودائما في المقدمة فهو إنجاز ونجاح كبير لبلدى قبل ما يكون نجاح شخصى .

قدمنا مشروعا استطاع أن يجذب مشاهدين من جميع القطاعات وهذا هو النجاح

المسلسل جمع كل الشرائح بسبب التكامل فى المشروع فهناك ورق قوى وممثلون ناجحون



محمد رمضان (1)

جعفر شخصية يحبها المشاهدون لأنه رجل شعبى ومعه فلوس ولكن لديه انتماء لمنطقته ومتحضر مع المرأة للغاية

حوارات مسلسل جعفر العمدة كلها كتبها المخرج محمد سامى

محمد سامى قال إشادة عظيمة عنى بأنه يعطى لى الجملة سنتيمتر وتعود له متر، وعمرى ما غيّرت فى معنى الحوار المكتوب فى الورق

الورق السليم مع المخرج السليم مع الديكور السليم هم شركاء فى الشخصية بنسبة 50 % فهم المكياج الخارجى للشخصية وأنا المكياج الداخلى للشخصية.

لا يمكن أن أتزوج 4 سيدات، زوجتى تملأ حياتى وقلبى وليس لدى فراغ عاطفى الذى يجعلنى أتزوج 4 سيدات

أنا أنتمى لجيل عادل إمام ومحمود عبد العزيز وإسعاد يونس وأحمد زكى

أمتهن التمثيل 12 شهرا وليس 3 شهور أو 6 شهور فى السنة ولم أنقطع عن الإذاعة وكذلك المسرح



محمد رمضان (2)

نجاح المسلسل المصرى فى الخليج ودول الشام إنجاز ونجاح كبير لبلدى قبل ما يكون نجاحا شخصيا

رفضنا اقتراحا بتقديم جعفر العمدة 2

مهنة الإخراج صعبة وتحتاج طاقة كبيرة لأن المخرج مسئول عن كل الأدوار أما الممثل مسئول عن دوره فقط

سعيد للغاية بالعمل مع شريف عرفة ويسرى نصر الله وخالد الحجر ومحمد سامى كلها تجارب مع مخرجين لديهم خبرة وباع فى مجالاتهم تعطينى ثقة وتجعلنى مرتاحا أكثر

سعيد بالتجربة مع محمد سمير فى فيلم هارلى وإن شاء الله أكون عند حسن الجمهور

صورنا فيلم هارلى لمدة 53 ساعة وكان تحديا كبيرا بالنسبة لنا