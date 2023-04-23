محلات الفسيخ بالأقصر تستقبل المواطنين فى ثالث أيام العيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محلات وأسواق بيع الفسيخ والأسماك المملحة بمحافظة الأقصر، حالة من الإقبال الكبيرة من المواطنين على مدار اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث تعتبر أكلة الفسيخ الأكلة الأشهر فى ثانى وثالث أيام العيد بين الأهالى حول الأقصر ومصر بأكملها، وذلك بعد شهر كامل من الصيام عن تلك النوعيات من الأكلات شديدة الملوحة، حيث تقوم المحلات بتوفير أنواع مختلفة من الفسيخ وتلك الأسماك للجمهور بأسعار مختلفة.

وفى هذا الصدد يقول عادل عبد الحميد أقدم بائع فسيخ بالأقصر، إنه ورث المهنة والمحل منذ عام 1971 حيث أسسه جده في تلك الفترة فى منطقة المنشية بجوار محطة سكك حديد الأقصر، حيث كان قبلها بسنوات يقوم بصناع الملوحة وتمليحها بيديه، حيث أن تلك المهنة ورثها أبناء الأقصر من القدماء المصريين منذ آلاف السنين، حيث تعلموا الحرفة بفتح بطن السمك وتفريغها من الأمعاء ويتم غسلها أكثر من مرة وتحشو بالملح ويتم تكبيسها لمدة 3 أو 4 شهور فى الملح لتخرج بالصورة التي يحبها عشاق الفسيخ والملوحة فى الأقصر وحول مصر.

ويضيف الحاج عادل عبد الحميد لـ"اليوم السابع"، أن أنواع السمك الأفضل لعمل الفسيخ والتمليح لتقدم للجمهور، هى السمك الراية وكلب البحر لأنهما أجود أنواع الملوحة البلدى وهى التى يعشقها الجمهور فى الأقصر والصعيد، موضحاً أن سمك كلب البحر سمى بذلك الاسم لوجود أسنان قوية لديه ويتم جلبها من مفيش توشكى، حيث يقومون بصيدها بأنفسهم وكذلك شراء بعض منها من الصيادين لتدخل مرحلة التمليح وتكون جاهزة للجمهور، موضحاً أنه يوجد زبائن يشترون الفسيخ وأنواعه من السمك جاهزة ويقومون بتنظيفها وتخليتها من الشوك بأنفسهم في المنزل، وهناك من يريدونها جاهزة ومخلية من المحل ويقوم بعمل التنظيف لها داخل المحل ليخدم كافة الأذواق، وتخرج أنواع الفسيخ والملوحة للمنازل لتكون جاهزة للتقديم بإضافة بعض الليمون والزيت والبهارات المختلفة حسب ذوق الأسر والعائلات.



اشكال متنوعة وعبوات مختلفة تناسب الجميع للفسيخ



أقدم بائع فسيخ يشرح قصة العائلة



الحاج عادل يبيع الفسيخ يومياً بالأقصر



الفسيخ على كل شكل ولون فى محل الحاج عادل