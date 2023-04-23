كيفية الحصول على شهادة قياس الجودة وأماكن استخراجها بالإسماعيلية؟

الإسماعيلية – صبرى غانم

يحتاج الكثير من أصحاب الحرف وعدد من الحاصلين على الشهادات الفنية والعمال والفنيين لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة وأماكن استخراجها والأوراق المطلوبة، وهي خدمة تُقدم للعمالة الفنية فقط للحصول على شهادة معتمدة تستخدم فى السفر وفى تغيير المهنة ببطاقة تحقيق الشخصية للعمل بها سواء فى خارج البلاد أو داخلها كشاهدة خبرة معتمدة.

وبحسب الموقع الرسمي لدليل الخدمات العامة، فإنه يتم تقديم خدمة شهادات القياس الي أكثر من 400 مهنة للعمالة الفنية، مثل «كهربائي معدات، وعامل تجميع أفران غاز»، ويُمنح كل من يجتاز الاختبار بنجاح، شهادة معتمدة بمستوى مهارته في الحرفة.

وهناك 4 مكاتب لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة على مستوى محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى مكتب القوى العاملة الرئيسي بمديرية القوى العاملة وهى:

- مكتب أبو خليفة.. في منطقة أبو خليفة، بالإسماعيلية، بجوار الوحدة المحلية.

- مكتب التل الكبير.. في المساكن الاقتصادية - ش مجلس المدينة القديم التل الكبير، الإسماعيلية، بجوار النيابة الإدارية.

- مكتب القنطرة شرق.. ش الجيش - السبع عمارات قنطرة شرق، الإسماعيلية بجوار مبنى الأرصاد الجوية.

- مكتب أبوصوير.. المساكن الاقتصادية - ش خالد بن الوليد، أبو سوير المحطة، أبو صوير المحطة، الإسماعيلية، أمام محطة السكة الحديد..

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الاسماعيلية

وبحسب الموقع الرسمي لدليل الخدمات، فإنه يتطلب سداد حوالة بريدية بقيمة الرسوم، مع إحضار صورتين للبطاقة والأصل للاطلاع، والرقم التأميني، وتقديم طلب باسم مدير مكتب التشغيل المختص، ومستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب، وصورة شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة «الأصل للاطلاع».