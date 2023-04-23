كتاب جديد يكشف كيف أدار بوريس جونسون رئاسة وزراء بريطانيا

كتبت ــ رباب فتحى

كشف الوزير البريطاني، مايكل جوف أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون اختلف مع كبير مستشاريه السابق دومينيك كامينجز بعد أن سئم من معاملته على أنه "ملك شاب وعديم الخبرة" يحتاج إلى البقاء في النظام، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال الوزير، الذي كان مقربًا من كامينجز وكان أحد قادة حملة التصويت على الخروج إلى جانب جونسون، إن الزوجين اختلفا بعد انتخابات 2019 لأن جونسون لم يعد يريد أن يُعامل "كأنه حصان أصيل عاصف ويجب على أحدهم حمل سوط قوي واللجام لإبقاءه تحت السيطرة".

وعرض جوف الحساب في كتاب جديد بعنوان "جونسون في رقم 10" (رقم 10 داونينج ستريت هو مقر الحكومة البريطانية) من تأليف أنتوني سيلدون وريموند نيويل ، يوثق الفوضى وسقوط رئاسة وزراء جونسون. وكشف أن جونسون ألقى باللوم على كامينجز وزوجته كاري جونسون لإخفاء إحجامه عن اتخاذ قرارات صعبة في داونينج ستريت.

ويذكر كتاب سيلدون أن جونسون وصف خطيبته آنذاك كاري بأنها "مجنونة " حيث استخدمها كذريعة لتجنب المواجهات. قال إد ليستر ، مستشار جونسون منذ فترة طويلة: "إنه يزدهر في الفوضى. الفوضى كانت كل قراراته ".

كما يجادل بأن كامينجز أبعد جونسون بشكل متزايد عن عملية صنع القرار في حكومته. ويشير الكتاب إلى أن كامينجز كان يقول للمسئولين والوزراء: "لا تخبروا رئيس الوزراء" أو "أوه ، لا تزعجوه بهذا الأمر". يزعم الكتاب أنه أدى في النهاية إلى اندلاع ثورة غير عادية من جونسون: "من المفترض أن أكون في موقع السيطرة. أنا القائد. أنا الملك الذي يتخذ القرارات ".

وقال متحدث باسم جونسون لصحيفة "التايمز" ، التي نشرت الكتاب على شكل سلسلة، إن ما تم الكشف عنه كان "التهويل المعتاد الخبيث والمتحيز " من أعداء رئيس الوزراء السابق.

وقال جوف في الكتاب الذي يصف كيف توترت العلاقات بين كامينجز وجونسون بعد فترة وجيزة من فوز انتخابات عام 2019، إن الذي جعلهما يؤمنان أغلبية 80 شخصًا للمحافظين "لم يفكر في طريقة مختلفة لإدارة رقم 10 بعد الفوز الكبير وظل يعتمد على دوم ( كامينجز) بشكل حصري تقريبًا."