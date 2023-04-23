فيينا الصعيد.. كل ما تريد معرفته عن الممشى السفلى لكورنيش بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

يعد الممشى السفلى لكورنيش النيل بمدينة بنى سويف أحد مشروعات ممشى أهل مصر والذى يتم تنفيذه فى عدد من محافظات الجمهورية.

وينشر اليوم السابع بعض المعلومات عن المنسى السفلى لكورنيش بنى سويف .

1-مشروع تطوير كورنيش النيل السفلى بطول 1.5 كم.

2- تكلفة إنشاء المشروع 200 مليون جنيه.

3- الممشى يضم باركينج الذى تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 90 سيارة .

4- الممشى يضم مطعم الذى يتكون من دورين.

5- الممشى يضم النافورة الأرضية والنافورة الراقصة والمارينا ، ومنطقة ملاهى الأطفال ، ومدرجات للجمهور ، وعدد 2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية.

6- يضم الممشى المساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى ، والمساحات المخصصة للأكشاك التجارية.

7- تم إنشاء 6 بوابات دخول لمنطقة الكورنيش تتسم بطراز معمارى يليق بالمنطقة.

8- تقوم حاليا الشركة المنفذة باستقدام النافورة الراقصة التى يتم استيرادها من الخارج عن طريق الشحن البحرى "خلال أيام".

9- تم تركيب صناديق وحاويات القمامة، بالممشى السفلى والطريق العلوى للكورنيش، التى تتميز باختلاف أحجامها.

10- الممشى السفلى تم فى تصميمه مراعاة معايير ممشى أهل مصر.