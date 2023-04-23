فوربس: ثروات المليارديرات الروس تتجاوز نصف تريليون دولار

كشفت النسخة الروسية من مجلة فوربس أن أغنى أغنياء روسيا أضافوا 152 مليار دولار إلى ثرواتهم خلال العام المنصرم بدعم من ارتفاع أسعار الموارد الطبيعية والتعافى من خسارة فادحة لحقت بهم بعد بدء الحرب الأوكرانية مباشرة.

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، تضم قائمة فوربس روسيا الرسمية 110 مليارديرات فى روسيا بزيادة 22 عن العام الماضى وقالت فوربس روسيا أن إجمالى ثرواتهم ارتفع إلى 505 مليارات دولار من 353 مليار دولار فى قائمة عام 2022.

وقالت فوربس أن القائمة كان من الممكن أن تطول لولا تخلى خمسة من المليارديرات عن جنسيتهم الروسية. والخمسة هم يورى ميلنر مؤسس (دي.إس.تى جلوبال) ونيكولاى ستورونسكى مؤسس (ريفولت) وتيمور تورلوف مؤسس (فريدوم فاينانس) وسيرجى دميتريف وفالينتين كيبياتفكوف المؤسسان المشاركان لشركة (جيت برينز).

وأضافت: تأثرت نتائج التصنيف العام الماضى أيضًا بالتوقعات المثيرة للذعر بشأن الاقتصاد الروسي".

وأشارت إلى أن إجمالى ثروة المليارديرات الروس بلغ 606 مليارات بالدولار فى عام 2021 أى قبل بدء الحرب.

يأتى ذلك رغم العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسى وبعض من أغنى أغنياء روسيا بعد حرب أوكرانيا.

وانكمش اقتصاد روسيا 2.1 بالمئة فى عام 2022 تحت ضغط العقوبات الغربية لكن موسكو تمكنت من بيع النفط والمعادن والموارد الطبيعية الأخرى للأسواق العالمية لاسيما الصين والهند والشرق الأوسط.

ورفع صندوق النقد الدولى هذا الشهر توقعاته للنمو الروسى فى عام 2023 إلى 0.7 بالمئة من 0.3 بالمئة لكنه خفض توقعاته لعام 2024 إلى 1.3 بالمئة من 2.1 بالمئة قائلًا إنه يتوقع أيضًا أن يضر نقص العمالة وتخارج الشركات الغربية باقتصاد روسيا.

وبلغ متوسط سعر خام الأورال، عصب الاقتصاد الروسى، 76.09 دولار للبرميل فى 2022 صعودًا من 69 دولارًا فى 2021. وارتفعت أسعار الأسمدة أيضًا العام الماضي.

وأدرجت فوربس أندريه ميلنيتشينكو الذى جنى ثروة من الأسمدة على رأس قائمة أغنى أغنياء روسيا بثروة تقدر بنحو 25.2 مليار دولار، وهى ثروة أكبر بمقدار المثلين من تقديرات ثروته فى العام الماضي.

وأتى فلاديمير بوتانين ثانيًا فى قائمة أغنى أغنياء روسيا بثروة بلغت 23.7 مليار دولار، وبوتانين هو رئيس شركة نورنيكل وأكبر حملة الأسهم بها، والشركة هى أكبر شركة لإنتاج البلاديوم والنيكل المُنقى على الصعيد العالمي.

وحل فلاديمير ليسين ثالثًا فى القائمة بثروة قدرها 22.1 مليار دولار. ويسيطر ليسين على شركة تصنيع الحديد «إن.إل.إم.كيه» وحل أولًا فى القائمة نفسها العام الماضي. ولم يتسن التواصل مع ليسين للتعليق على ترتيب فوربس.

ويصف العديد من المليارديرات الروس العقوبات الغربية بأنها أداة خرقاء بل وعنصرية.

وتشمل الأسماء الروسية الجديدة فى قائمة فوربس مليارديرات صنعوا ثروتهم من الوجبات الخفيفة والمتاجر والكيماويات والتشييد والمستحضرات الصيدلانية، ما يشير إلى أن حجم الطلب الروسى المحلى يظل قويًا على الرغم من العقوبات.