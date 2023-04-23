عيادات متنقلة بالممشى السياحي والمتنزهات العامة ببنى سويف طوال أيام العيد

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ خطة انتشار العيادات المتنقلة والقوافل العلاجية بالمناطق التى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين طوال فترة العيد (الكورنيش والممشى السياحى والحدائق والمتنزهات العامة والميادين العامة وغيرها) لمتابعة سير العمل، وضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالشكل المطلوب والتعامل السريع مع أية حالات طارئة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، أوضح وكيل الوزارة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق أن القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة متمركزة بمناطق الممشى السياحى بمنطقة كورنيش النيل،وحديقة النيل وحديقة مدينة بنى سويف الجديدة بشرق النيل خلال أيام عيد الفطر المبارك فى أوقات ذروة تواجد المواطنين من 4 عصرا.

وأكد أنه يتم المتابعة يوميا والاطمئنان على تواجد الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وإجراء الكشف الطبى اللازم للمواطنين من خلال استمرار تواجد السيارات المتنقلة والمتابعة الطبية للمواطنين والتواصل المستمر بغرفه الأزمات بالمديرية وتحويل الحالات إلى المستشفيات اذا استدعى الأمر لذلك.

وفى نفس السياق أكد وكيل الوزارة خلال تواصله مع محافظ بنى سويف استمرار المرور على المستشفيات العامة والمركزية للتأكد من حسن سير العمل وتواجد الطاقم الطبى ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجى من الأوكسجين بالمستشفى، وأقسام العناية المركزة والكلى وقسم الحضانات ومتابعة التواجد والتزام الفريق الطبى بأوقات العمل.