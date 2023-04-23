اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحويل 86 مكتبا و3 آلاف منفذ تموينى و1810 مخابز لمراكز خدمة مطورة بالدقهلية

الأحد، 23 أبريل 2023 01:00 ص
تحويل 86 مكتبا و3 آلاف منفذ تموينى و1810 مخابز لمراكز خدمة مطورة بالدقهلية مخبز - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الدقهلية، أنه تم تحويل 36 مكتبا تموينيا إلى مركز خدمة مطور، و يتم حاليا العمل على تطوير وتحويل نحو 50 مكتبا آخر لمراكز خدمة مطورة، بهدف تسهيل الإجراءات والخدمات التى تقدمها وزارة التموين للمواطنين.
 
وأضاف أن محافظة الدقهلية تضم 3 آلاف منفذ تموينى ما بين بدالين، ومنافذ جمعيتى، وجمعيات تعاونية، و1810 مخابز بلدية مدعمة، إضافة إلى 1750 بطاقة تموينية، مقيد عليها 5 ملايين و50 ألف مواطن، من إجمالى 7 ملايين مواطن بالمحافظة. 
 
وأوضح «دايرة»، أن الشركة العامة لتجارة الجملة، تقوم بتوفير كل السلع التموينية للمنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال 3 مخازن رئيسية فى محافظة الدقهلية، تم تطويرها بتكلفة تصل إلى 270 ألف جنيه، وهى مخزن المنصورة ثانى، بقيمة 100 ألف جنيه، والجمالية بتكلفة 80 ألفا و«المنزلة» بنحو 90 ألف جنيه.
 
وأضاف "دايرة" أنه جارٍ تطوير المخازن الأخرى فى محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن مدة التطوير تستغرق نحو شهر، وتتم من خلال قطاع الإنشاءات التابع للشركة العامة لتجارة الجملة.
 
 
 

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