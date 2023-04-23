انتهاء إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد صرف صحى أبنوب والفتح بأسيوط وعودة المياه تدريجيا

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن انتهاء اصلاح الكسر المفاجئ في خط طرد محطة صرف صحي أبنوب والفتح قطر 900 مم رمادى بمدخل قرية عرب مطير والتابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي تعرض لكسر مفاجئ مساء أمس، وتسبب في قطع المياه عن بعض المناطق بمركزي أبنوب والفتح، مؤكدًا انتهاء الإصلاح وعودة المياه تدريجيًا.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا مساء أمس السبت من غرفة إدارة الازمات وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بحدوث كسر مفاجىء بخط طرد محطة صرف صحي أبنوب والفتح قطر 900 مم زهر رمادى بمدخل قرية عرب مطير، وتم اخطار الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف واصلاح الكسر وتم الدفع بسيارات مياه نقية لتلك المناطق لتوفير احتياجات المواطنين لحسن الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار المحافظ إلى إنه تم التعامل مع الأزمة بنجاح ومواجهة الاثار السلبية التى ترتبت عليها خاصة وأنها خلال عطلة عيد الفطر حيث تم بدء أعمال الإصلاح منذ الساعة السادسة صباح الأحد بعد التنبيه على المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه قبل قطعها عن بعض المناطق، وتم الدفع بما يقرب من 12 سيارة مياة نقية لخدمة المناطق المتأثرة، كما تم توفير المياه للمخابز البلدية والمستشفيات لحين انتهاء أعمال الإصلاح وتم الدفع بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب من سيارات الكسح والحفارات للقيام بأعمال الإصلاح، فضلا عن الفنيين المتخصصين وتم إصلاح خط الطرد في وقت قياسي كما تم تسيير حركة السيارات وتحديد مسارات بديلة لضمان عدم تعطل الحركة المرورية بمنطقة الاصلاح وفتح الطريق أمام حركة السيارات والماره.

ووجه اللواء عصام سعد الشكر لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وشركة المقاولون العرب والجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وفرق الصيانة والطوارئ ومسئولي مركزي الفتح وأبنوب والمرور ولجهودهم في إصلاح خط الطرد وعودة المياه للمواطنين بالمناطق المتأثرة.

كانت محافظة أسيوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أعلنتا عن عن قطع المياه عن بعض المناطق بمركزي الفتح وأبنوب خلال الفترة من الساعة السادسة صياح اليوم الأحد وحتى انتهاء الإصلاح بسبب حدوث كسر مفاجئ في خط طرد صرف صحي أبنوب وأهابت المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وتم الدفع بسيارات مياه نقية إلى الأماكن المتضررة لتوفير احتياجات المواطنين والمخابز البلدية والمستشفيات من المياه النقية لحين انتهاء أعمال الإصلاح، كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن فتح قنوات التواصل مع المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي أو من أي محمول 01280733990 أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891 أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمى، والموبيل أبليكيشن وبرامج الـCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية.