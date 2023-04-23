اليوم السابع
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المرور على دور رعاية المسنين بالاسماعيلية وتقديم الدعم لهم خلال أيام العيد

الأحد، 23 أبريل 2023 09:22 م
المرور على دور رعاية المسنين بالاسماعيلية وتقديم الدعم لهم خلال أيام العيد المرور على دور رعاية المسنين بالاسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تقديم كافة الخدمات لدور الرعاية ومشاركتهم في كافة المناسبات والأعياد ، فهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإسماعيلي، لا بد من تقديم الدعم لهم، والتفاعل بينهم وبين الآخرين.
 
وتنفيذا لتلك التوجيهات، قامت مديرية التضامن الاجتماعي، برئاسة مها الحفناوى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية علي مدار ايام عيد الفطر المبارك ، بالمرور على دور رعاية المسنين ودور رعاية الأطفال التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية . 
و أشارت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إلى أنه تم توزيع كعك العيد على النزلاء، والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم ، و توفير كافة اوجه الرعاية خلال ايام عيد الفطر المبارك .
 
ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية أثناء زيارته لدار الرحمة لرعاية الأطفال في أول أيام العيد ، كان قد أمر بتخصيص يوم ترفيهي للأطفال ، وتم استقبال أبناء دار الرعاية ثان أيام العيد بنادي و شاطئ الفيروز علي ضفاف بحيرة التمساح ، وقضاء يوم ترفيهي وتناول الغداء بالشاطئ.
 
 

الاسماعيلية

التضامن الاجتماعي

شاطئ الفيروز

دار الرحمة لرعاية الأطفال

رعاية المسنين



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