اليوم السابع
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المرور تحرر 65 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 23 أبريل 2023 12:39 م
المرور تحرر 65 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة رادار - أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (65686) مخالفة مرورية متنوعة .. بينها (10140) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (330) مخالفة السير بدون تراخيص و(6) دراجات نارية مخالفة و(30) مخالفة موقف عشوائى و(4) مخالفات شروط التراخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

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