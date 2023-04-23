اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى "هيش وبوص" فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الأحد، 23 أبريل 2023 12:23 م
السيطرة على حريق فى "هيش وبوص" فى القنطرة غرب بالإسماعيلية السيطرة على حريق فى هيش وبوص
الإسماعيلية- صبرى غانم

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بقرية الروضة بالقنطرة غرب على حريق فى هيش وبوص بطريق الخدمات بنمرة 3  بقرية الروضة دون خسائر بشرية. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق فى هيش وبوص بطريق الخدمات بقرية الروضة دائرة مركز القنطرة غرب. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والاسعاف إلى مكان الحريق، كما انتقلت الأجهزة التنفيذية ومعدات قرية الروضة برئاسة المحاسب شعبان سلام رئيس قرية الروضة بالقنطرة غرب، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية. 
السيطرة على حريق فى هيش وبوص (1)
السيطرة على حريق فى هيش وبوص (1)

السيطرة على حريق فى هيش وبوص (2)
السيطرة على حريق فى هيش وبوص (2)

 


حريق هيش

قرية الروضة

القنطرة غرب

مطافى القنطرة

اسعاف الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

الشبكة الوطنية



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