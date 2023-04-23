اليوم السابع
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الرئيس السيسى ورئيس وزراء بريطانيا يعبران عن القلق بشأن تصاعد العنف فى السودان

الأحد، 23 أبريل 2023 10:27 م
الرئيس السيسى ورئيس وزراء بريطانيا يعبران عن القلق بشأن تصاعد العنف فى السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس وزراء المملكة المتحدة، "ريشي سوناك".
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة، "ريشي سوناك".
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الأزمة السودانية، وتنسيق الجهود بين البلدين في هذا الصدد، حيث نوه رئيس الوزراء البريطاني إلى دور مصر الجوهري في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي، إلى جانب كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان، التي تمثل الأزمة الراهنة بها تحدياً بالغاً للاستقرار فى المنطقة بأسرها.
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وقد أعرب الزعيمان عن القلق البالغ بشأن تصاعد العنف والقتال في السودان، وهو ما يعرض المدنيين لمخاطر كبيرة ومتزايدة، مع التطرق في هذا الصدد إلى جهود إجلاء رعايا البلدين من السودان.

السيسي

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