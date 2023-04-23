اعتقال ستورجون "وشيكا".. صحيفة: التحقيق فى فساد مالي داخل الحزب الوطني الإسكتلندي

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الشرطة الاسكتلندية تحقق فى مزاعم الفساد فى الحزب الوطني الاسكتلندي ويمكن أن يشمل التحقيقات بطاقات شرائح الجوال.

واعتبرت الصحيفة أن هذا أحدث تطور في التحقيق بشأن 600 ألف جنيه إسترليني من أموال الحزب المحتملة "المفقودة". وتحتوي بطاقات شرائح الجوال على سجل للنصوص والمكالمات التي تم إجراؤها ، وتعتقد الشرطة أنها ستساعدهم في تكوين صورة فيما يتعلق بالأموال "المفقودة".

وقام الضباط بالفعل بمداهمة منزل الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي ، بيتر موريل ، وزوجته ، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي السابقة نيكولا ستورجون. كما شوهد محققون يحملون صناديق من مكاتب الحزب في إدنبرة.

في الأسبوع الماضي ، ألقي القبض على أمين صندوق الحزب السابق كولن بيتي ، وتقول مصادر في إنها "مسألة وقت فقط" قبل أن تستجوب الشرطة ستورجون، رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة.

وقال مصدر رفيع في الحزب الليلة الماضية: "الشرطة تبحث عن شرائح الهواتف التى يمكن أن تحتوي على أدلة حيوية - خاصة على أي رسائل نصية. وهذا أحد أسباب قيام الشرطة بتفتيش كل شيء بشكل دقيق. يأتي هذا الكشف المذهل بعد أسبوع صاخب آخر للحزب ، بعد أن تم اعتقال أمين صندوق الحزب السيد بيتي ، 71 عامًا ، واستجوابه وسط التحقيقات.

واضطر الوزير الأول حمزة يوسف للتدخل كرئيس مالي مؤقت لحزبه ، واعترف بأن الحزب الوطني الاسكتلندي لا يزال بدون مدققين ، على الرغم من استقالة محاسبيه السابقين في سبتمبر من العام الماضي.

في الوقت الذي تدور فيه الشائعات حول إفلاس الحزب الحاكم في اسكتلندا لا تزال التكهنات تتزايد حول موعد استجواب الشرطة الاسكتلندية للسيدة ستورجون.

يعتقد عدد من مصادر الحزب الوطني الاسكتلندي أنه سيتم اعتقال الوزيرة الأولى السابقة "وشيكًا".

ونفت ستورجيون مرارًا وتكرارًا أن تحقيق الشرطة في مزاعم "فقدان" أموال الحزب ساهم في استقالتها المفاجئة في فبراير.