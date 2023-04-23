اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استقبال حافل لـ"عصام السقا" في المنيا: بنحبك يا نعيم (صور)

الأحد، 23 أبريل 2023 10:51 م
استقبال حافل لـ"عصام السقا" في المنيا: بنحبك يا نعيم (صور)
إيمان حكيم

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استقبل عدد كبير من شباب مركز ملوي بمحافظة المنيا النجم عصام السقا بالهتافات، معبرين عن حبهم الشديد له، وحرصوا على التقاط الصور معه، خاصة بعد النجاح الذي حققه مسلسل جعفر العمدة، وشارك فيه السقا بدور “نعيم”  مع النجم محمد رمضان. 
 
ووصل السقا، إلى نادي ملوي الرياضي بمحافظة المنيا مسقط رأسه، لحضور حفل خطوبة لأحد المقربين له.
 
ورصدت كاميرا اليوم السابع  " لحظة وصول عصام السقا  لنادى ملوي وكان هناك عدد كبير من الجمهور، يهتفون باسمه، في أجواء من السعادة والفرح.
 
واستقبله الجمهور المتواجد في نادي ملوي الرياضي السقا بعبارات " بنحبك يا نعيم، كنا خايفين تكون انت اللي خطفت ابن جعفر"، في إشارة إلى  أحداث مسلسل جعفر العمدة
 
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عصام السقا

جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة

المنيا




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